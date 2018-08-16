В Киеве произошла драка со стрельбой

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Драка со стрельбой произошла после дорожного конфликта в Киеве, один человек госпитализирован, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, водитель автобуса и мотоциклист поспорили, у кого из них было преимущество на дороге.

"Сначала между мужчинами возникла драка, а потом водитель мотоцикла применил оружие. Пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Стрелка задержали", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.