В Швеции произошла крупная вспышка кишечной инфекции

СТОКГОЛЬМ, 16 авг – РИА Новости. Крупная вспышка кишечной инфекции EHEC (энтерогеморрагическая бактерия) произошла в Швеции, в результате нее с июля этого года пострадали 50 человек, большинство случаев отмечено в районах города Упсала близ Стокгольма и в Западной Швеции, говорится в сообщении шведского агентства по вопросам здравоохранения.

"Это, по-видимому, одна из самых больших вспышек EHEC, наблюдавшихся в Швеции. Штамм бактерии, который распространился, может вызвать серьезное заболевание, прежде всего у детей", — сказала микробиолог ведомства Сесилия Йернберг, ее слова процитированы в сообщении для прессы.

Что именно стало источником бактерии типа 0157:H7, пока не установлено, добавили в агентстве. Не исключается, что им могли быть продукты питания. Предполагается также, что в некоторых местах люди могли заразить друг друга, купаясь в местных водоемах. Среди заболевших есть как дети, так и взрослые. Специалисты не исключают, что среди пострадавших из-за той же бактерии могут быть еще около 50 человек. Эксперты пока затрудняются сказать, повлияло ли на вспышку инфекции необычно жаркое для Швеции лето этого года.

В сообщении уточняется, что органы здравоохранения занимаются расследованием вспышки инфекции с целью точного определения источника заболевания.

Инфекция EHEC вызывает диарею с кровью, может дать тяжелые осложнения с почечной недостаточностью. Обычно она поражает организм в конце лета. Источниками инфекции чаще всего являются крупный рогатый скот, а также контакт с удобрениями, в которых есть фекалии этих животных. Источниками также могут стать плохо помытые овощи, фрукты, загрязненная бактерией вода.

Самые большие вспышки EHEC отмечались ранее в США, Канаде, Германии, Великобритании и Японии. Для Швеции они необычны. Наиболее крупная вспышка в Швеции наблюдалась в 2005 году, когда заболели 135 человек на юге страны. Источником заболевания тогда стал зеленый салат.