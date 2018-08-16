В США уверены, что Палестине и Израилю не понравится новый мирный план

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг — РИА Новости. Готовящиеся мирные инициативы США не понравятся ни одной из сторон ближневосточного конфликта, но только так можно прийти к урегулированию, написал в своем микроблоге в Twitter представитель Соединенных Штатов по международным переговорам Джейсон Гринблатт.

Под опубликованным текстом на английском, арабском и иврите стоят подписи сразу четырех высокопоставленных представителей американской администрации, которые вовлечены в разработку нового проекта палестино-израильского примирения.

"Никто не будет полностью доволен нашим предложением, но так и должно быть, чтобы достичь реального мира. Мир может состояться только, если он базируется на реалиях", — сказано в записи.

Помимо самого Гринблата, публикацию подписали советник и зять президента США Джаред Кушнер, посол в Израиле Дэвид Фридман и представитель Соединенных Штатов в ООН Ники Хейли.

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Американские эмиссары неоднократно говорили, что близки к завершению работы над мирным планом, но до сих пор не раскрывают его деталей. Израиль выражает готовность к сотрудничеству с инициативой. Палестинцы, напротив, отказались от посреднических услуг США после того, как президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав их претензии на восточную часть города.