В ЛНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за обстрелов

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Один ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшие сутки в результате обстрела, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков.
"При защите нашей республики погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал Осадчий.
По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.
"В очередной раз хочу заявить, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности, но готова на адекватные контрмеры в случае украинской агрессии", — добавил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.