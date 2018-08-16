В ЛНР сообщили об одном погибшем за сутки из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (128)

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Один ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшие сутки в результате обстрела, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее пресс-служба оборонного ведомства ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков.

"При защите нашей республики погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал Осадчий.

По его словам, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.

"В очередной раз хочу заявить, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности, но готова на адекватные контрмеры в случае украинской агрессии", — добавил начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.