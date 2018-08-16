КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в четверг заявил, что подписал некий документ, после вступления в силу которого "в Москву будут ходить только медведи".

"Работаем. Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена", — написал Омелян на своей странице в Facebook. Других подробностей он не сообщил.

Ранее Омелян заявил, что власти Украины рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. При этом, как считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, прекращение железнодорожного сообщения с Россией негативно отразится на трудовых мигрантах из Украины.

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. ФПК после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат "Украинским железным дорогам" и железнодорожным администрациям стран СНГ.