Черногория подключила армию к охране границы из-за мигрантов

БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Военнослужащие Черногории направлены на патрулирование границы с Албанией из-за наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщило в четверг минобороны страны.
"Военнослужащие армии Черногории будут задействованы с сегодняшнего дня в контроле приграничного пояса и государственной границы с республикой Албанией в зоне КПП Божай (на юго-востоке страны – ред.). Контроль над границей будут осуществлять совместные патрули управления полиции и вооруженных сил с целью пресечения нелегальных переходов госграницы с Албанией и других противозаконных действий в приграничном поясе", — говорится в сообщении министерства обороны.
Премьер-министр Черногории Душко Маркович в июне сообщил о тревожной ситуации с мигрантами, число которых резко возросло, и о готовности построить приемный центр на границе с Албанией.
Ранее начальник управления по контролю за госграницей Черногории Воислав Драгович сообщил национальному телевидению, что официальная Подгорица рассматривает возможность установки ограды с колючей проволокой на границе с Албанией для препятствования незаконному переходу границы мигрантами.