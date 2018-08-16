Черногория подключила армию к охране границы из-за мигрантов

БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Военнослужащие Черногории направлены на патрулирование границы с Албанией из-за наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщило в четверг минобороны страны.

Во всех бывших югославских республиках охрану и контроль госграниц осуществляет полиция, участие армии допускается в исключительных ситуациях. В Черногории данное решение принял Совет по обороне и безопасности, в который входят первые лица государства и главы силовых ведомств.

"Военнослужащие армии Черногории будут задействованы с сегодняшнего дня в контроле приграничного пояса и государственной границы с республикой Албанией в зоне КПП Божай (на юго-востоке страны – ред.). Контроль над границей будут осуществлять совместные патрули управления полиции и вооруженных сил с целью пресечения нелегальных переходов госграницы с Албанией и других противозаконных действий в приграничном поясе", — говорится в сообщении министерства обороны.

В ходе визита в Черногорию в конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Подгорице помощь в решении проблемы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По его словам, сейчас "Черногория защищает не только свои границы, но и Венгрию, и весь Евросоюз".

Премьер-министр Черногории Душко Маркович в июне сообщил о тревожной ситуации с мигрантами, число которых резко возросло, и о готовности построить приемный центр на границе с Албанией.

Ранее начальник управления по контролю за госграницей Черногории Воислав Драгович сообщил национальному телевидению, что официальная Подгорица рассматривает возможность установки ограды с колючей проволокой на границе с Албанией для препятствования незаконному переходу границы мигрантами.