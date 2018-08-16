В Испании 30 человек умерли от жары с июля

Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года . Архивное фото

Высокая температура установилась в Мадриде, столице Испании, в начале августа 2018 года . Архивное фото

МАДРИД, 16 авг — РИА Новости. Тридцать человек скончались от жары в Испании за лето, только в Каталонии жертвами жары стали 23 человека.

С 24 июля жертвами жаркой погоды стали тринадцать мужчин и десять женщин, самому младшему — 41 год, самому старшему — сто лет, сообщает департамент здравоохранения женералитета Каталонии. Тепловой удар получили 67 человек.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели людей в других испанских регионах — четверо в Эстремадуре, двое в Мурсии и один в Андалусии.

Самый пик жары в Испании пришелся на период с 2 по 7 августа. В некоторых районах столбики термометра достигали 44-46 градусов.