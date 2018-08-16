Глава профсоюза горняков Украины обратился в ООН из-за задержек зарплат

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил в четверг, что направил в Международную организацию труда (МОТ) жалобу о нарушении прав шахтеров в связи с задержками зарплат.

"Независимый профсоюз горняков Украины не остается в стороне от борьбы шахтеров за отстаивание своих законных прав. Я направил жалобу в Международную организацию труда, которая является структурным подразделением Организация Объединенных Наций (ООН), о том, что на Украине нарушается Конвенция МОТ №95 о праве на вознаграждение за свой труд", — написал Волынец на своей странице в Facebook

Волынец также отметил, что президент Украины Петр Порошенко не подписал принятый Верховной радой закон, которым предусматривается выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (более 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.

"Итак, перед Днем независимости и Днем шахтера задолженность достигает 1 миллиарда гривен (более 36 миллионов долларов). За каких-то две недели добавится еще 500 миллионов гривен (18,2 миллиона долларов). Поэтому у горняков не остается другого выхода, как прибегать к протестным акциям", — сообщил Волынец.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.