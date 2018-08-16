Правительство Италии рассекретит концессионные соглашения по автодорогам

РИМ, 16 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии рассекретит концессионные соглашения, связанные с содержанием и обслуживанием автодорог страны, в связи с обрушением автомобильного моста в Генуе, заявил в четверг вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо.
"Мы снимем секретность с этих концессионных соглашений. Граждане не знают об этом, но эти документы секретны, и даже нам с трудом удается узнать их содержание", — заявил Ди Майо в четверг после экстренного совещания по преодолению последствий трагедии в префектуре Генуи.
Вице-премьер подтвердил, что правительство разрывает концессионное соглашение с компанией Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны. "Хочу подтвердить линию правительства: невозможна ситуация в стране, при которой люди идут на смерть, платя за проезд по автостраде", — сказал Ди Майо в прямом эфире местной радиостанции Radio 24.
Вице-премьер назвал "позорным" поведение руководства Autostrade per l'Italia, которое, по его словам, перед лицом огромной трагедии думает лишь о своих доходах. Еще в среду он возложил всю полноту ответственности за обрушение моста в Генуе на эту компанию и призвал ее руководство немедленно уйти в отставку. Однако Autostrade per l'Italia утверждает, что делала все необходимое для обеспечения безопасности данного инфраструктурного объекта и предлагает дождаться результатов всестороннего расследования причин обрушения моста.
На это заявление немедленно последовала бурная реакция со стороны бывшего премьер-министра Италии, экс-лидера Демократической партии Маттео Ренци, который назвал Ди Майо "либо лжецом, либо шакалом". Ренци категорически отверг обвинения в получении средств от компании Autostrade per l'Italia и ее акционеров для финансирования политической деятельности. "Мое правительство не получило от этих господ ни одного цента", — написал он в Facebook.