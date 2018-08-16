Правительство Италии рассекретит концессионные соглашения по автодорогам

РИМ, 16 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Правительство Италии рассекретит концессионные соглашения, связанные с содержанием и обслуживанием автодорог страны, в связи с обрушением автомобильного моста в Генуе, заявил в четверг вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил в четверг, что число погибших составляет в настоящее время 38 человек, 15 граждан получили ранения. Многие люди пока числятся пропавшими без вести.

"Мы снимем секретность с этих концессионных соглашений. Граждане не знают об этом, но эти документы секретны, и даже нам с трудом удается узнать их содержание", — заявил Ди Майо в четверг после экстренного совещания по преодолению последствий трагедии в префектуре Генуи.

Вице-премьер подтвердил, что правительство разрывает концессионное соглашение с компанией Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием большей части платных автодорог страны. "Хочу подтвердить линию правительства: невозможна ситуация в стране, при которой люди идут на смерть, платя за проезд по автостраде", — сказал Ди Майо в прямом эфире местной радиостанции Radio 24.

Он сообщил, что правительство не намерено платить огромный штраф, предусмотренный в случае преждевременного разрыва концессионного соглашения. "Двадцать миллиардов евро требуется заплатить в случае немотивированного разрыва. Мы же не начали эту процедуру без оснований. Если мотивы справедливы, — а сейчас есть уже почти 40 погибших, — штраф платить не нужно", — подчеркнул политик.

Вице-премьер назвал "позорным" поведение руководства Autostrade per l'Italia, которое, по его словам, перед лицом огромной трагедии думает лишь о своих доходах. Еще в среду он возложил всю полноту ответственности за обрушение моста в Генуе на эту компанию и призвал ее руководство немедленно уйти в отставку. Однако Autostrade per l'Italia утверждает, что делала все необходимое для обеспечения безопасности данного инфраструктурного объекта и предлагает дождаться результатов всестороннего расследования причин обрушения моста.

Ди Майо также внес явный политический подтекст в общественную дискуссию по вопросу о том, кто несет ответственность за трагедию в Генуе. Он заявил, что в 2015 году тогдашние итальянские власти "ночью приняли закончик, который продлил сроки концессии для Autostrade per l'Italia в нарушение любых правил конкуренции". По словам вице-премьера, сделано это было для того, чтобы обеспечить "финансирование предвыборных кампаний" определенных политических сил.

На это заявление немедленно последовала бурная реакция со стороны бывшего премьер-министра Италии, экс-лидера Демократической партии Маттео Ренци, который назвал Ди Майо "либо лжецом, либо шакалом". Ренци категорически отверг обвинения в получении средств от компании Autostrade per l'Italia и ее акционеров для финансирования политической деятельности. "Мое правительство не получило от этих господ ни одного цента", — написал он в Facebook.