Действующий президент Мали переизбран на новый срок

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Действующий президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта одержал победу на президентских выборах, набрав более 67% голосов избирателей, и переизбран на новый срок, сообщает местный портал MaliJet со ссылкой на министерство территориального управления.

По данным министерства, за действующего главу государства на выборах проголосовали 67,17% избирателей, за его основного соперника — лидера оппозиционного "Союза республики и демократии" Сумаила Сиссе — 32,83%. Явка составила 34,54%.

Ранее о победе Кейты заявил его официальный представитель Бокару Трета. По его словам, победа действующего президента была "убедительной". Сиссе, который соперничал с Кейтой во втором туре, еще до объявления итогов назвал результаты голосования фальсифицированными.

Первый тур президентских выборов прошел в Мали 29 июля. Власти заявили, что выборы были успешными почти везде, несмотря на серию нападений. Во второй тур вышли президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта от партии "Объединение за Мали" и лидер оппозиции Сумаила Сиссе. Второй тур выборов прошел в прошлое воскресенье.

Президент Мали избирается сроком на пять лет.