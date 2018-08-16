Прокурор запросил для Януковича 15 лет тюрьмы

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Прокурор Руслан Кравченко рассказал РИА Новости, какое наказание просит у суда для экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене.
Кроме того, во время заседания произошла потасовка между полицией и защитниками Януковича, которые пытались помешать госадвокату Юрию Ряболову попасть в зал. Полиция оттеснила адвокатов, из-за чего началась драка.
Также адвокаты выступили против решения провести прения сторон. Они заявили, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты. В знак протеста защитники покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает такое решение незаконным.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Позднее Янукович стал фигурантом ряда уголовных дел. По делу о госизмене сторона обвинения намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович категорически отрицает свою вину.