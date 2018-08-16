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Прокурор запросил для Януковича 15 лет тюрьмы

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (286)
(обновлено: 14:33 16.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВиктор Янукович. Архивное фотоВиктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Прокурор Руслан Кравченко рассказал РИА Новости, какое наказание просит у суда для экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене.

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В четверг в Оболонском районном суде Киева начались прения. Во время выступления стороны обвинения из-за выкриков адвокатов Януковича речь прокурора была не слышна. Позднее Кравченко заявил, что прокуратура просит лишить Януковича свободы на 15 лет.

Кроме того, во время заседания произошла потасовка между полицией и защитниками Януковича, которые пытались помешать госадвокату Юрию Ряболову попасть в зал. Полиция оттеснила адвокатов, из-за чего началась драка.

Также адвокаты выступили против решения провести прения сторон. Они заявили, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты. В знак протеста защитники покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает такое решение незаконным.

Бывший президент Украины Виктор Янукович и адвокат Виталий Сердюк во время допроса в режиме видеосвязи в Ростовском областном суде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Суд объявил перерыв до 13 сентября в рассмотрении дела. Отмечается, что заседание также состоится 14 сентября. В эти дни продолжатся прения, слово предоставят защите.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.

Позднее Янукович стал фигурантом ряда уголовных дел. По делу о госизмене сторона обвинения намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович категорически отрицает свою вину.

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kokshe1958
Тимошка мстит
14:13
16.08.2018
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gda412
Прокурор станы,поправшей Конституцию...какая статья-то?Госизмена?Тогда надо нынешнюю власть прошерстить шпателем...
14:17
16.08.2018
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