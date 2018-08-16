В центре Афин при падении со скалы погиб молодой человек

АФИНЫ, 16 авг — РИА Новости. Молодой человек погиб при падении со скалы на холме Филопаппа в центре Афин, перед этим его ограбили, сообщает телеканал Skai.

ЧП произошло незадолго до полуночи в среду. 150-метровый холм Филопаппа расположен напротив Акрополя и является очень популярным у туристов местом.

По предварительной информации полиции, 25-летний молодой человек и его 23-летняя подруга во время прогулки стали жертвами троих грабителей. Угрожая ножом, они отобрали у пары деньги и документы. Молодой человек оказал сопротивление и получил ранение ножом. Однако причиной смерти стала травма головы, полученная при падении со скалы. Не исключено, что он поскользнулся и упал, но его могли и сбросить преступники, сообщает Skai.

Полицию вызвала его спутница, но дать четкие показания она пока не может, поскольку находится в шоковом состоянии.

Полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к преступлению, сообщает телеканал.