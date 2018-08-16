ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв в учебном заведении в Кабуле

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв в частном образовательном учреждении Кабула, жертвами которого стали более 30 человек, сообщает агентство Рейтер.

Взрыв произошел в среду в частном образовательном учреждении Mawoud Academy на западе столицы Афганистана. По данным полиции, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник внутри здания, когда в заведении проходили занятия. По уточненным данным, жертвами взрыва стали 34 человека, несколько десятков получили ранения. Президент Афганистана Ашраф Гани поручил провести расследование происшествия.

Ранее ни одна группировка, действующая в регионе, не брала на себя ответственность за взрыв.

*Террористическая организация, запрещенная в России