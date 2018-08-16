ВМС Индии направлены на помощь пострадавшим от ливней в штат Керала

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг — РИА Новости. Южное командование ВМС Индии приостановило все военные учения и направило персонал для помощи в спасении пострадавших от непогоды жителей южного штата Керала, сообщили в пресс-службе индийских ВМС.

Положение в штате Керала, который с середины минувшей недели оказался во власти мощных муссонных ливней, продолжает ухудшаться. По последним данным местных властей, число погибших в период с 8 по 16 августа уже достигло 73 человек. Администрация Кералы объявила "красный" уровень опасности на всей территории штата на ближайшие 24 часа, а также призвала туристов и паломников временно воздержаться от посещения ряда популярных мест.

"Южное командование приостанавливает все плановые учебные мероприятия и дает максимальный приоритет помощи пострадавшим от наводнений. Мы задействуем все возможные ресурсы для спасения жителей районов Эрнакулам и Тричур", — говорится в распространенном в четверг сообщении ВМС.

По информации агентства ANI, не менее 82 туристов сейчас не могут покинуть популярный горный курорт Муннар, поскольку дороги, ведущие из этого города, оказались либо затоплены, либо блокированы в результате схода оползней. В полиции штата на запрос РИА Новости сообщили по телефону, что, по предварительным данным, российских граждан среди этих туристов нет. Их жизням и здоровью ничего не угрожает, заверили правоохранители.

В среду представитель международного аэропорта города Кочин — седьмого по величине в Индии и главного в Керале — сообщил о том, что воздушная гавань приостановила прием и отправку всех рейсов. Причиной этого послужило то, что из-за обильных осадков взлетно-посадочная полоса оказалась подтоплена, и вода "продолжает прибывать". Пока полеты в Кочин остановлены до 14.00 (11.30 мск) 18 августа.

По оценкам властей, в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет. В общей сложности, по данным МВД страны, с начала сезонных дождей в различных частях Индии погибли свыше 770 человек, наибольшая доля которых — свыше 200 — приходится на Кералу. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Ливни спровоцировали наводнения, сели, оползни, а в ряде случаев — даже затопление целых районов. Многие населенные пункты штата остались без энергии и питьевой воды, и власти опасаются, что это может спровоцировать начало эпидемии.

Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала — середины июня и продолжается до конца сентября.