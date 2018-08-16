Украинские силовики захватили 15 квадратных километров в Донбассе

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Украинские силовики взяли под контроль территорию в 15 квадратных километров в Донбассе, заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.

По его словам, военные планируют как можно дальше отодвинуть свои позиции от населенных пунктов.

Действия украинских военных по захвату территорий идут вразрез с Минскими соглашениями. В России неоднократно указывали на необходимость полного соблюдения договоренностей. Так, Владимир Путин называл их "безальтернативной основой урегулирования кризиса". При этом в Кремле подчеркнули, что Минские соглашения постоянно "торпедируются и блокируются" киевскими властями.

Ситуация в Донбассе



В конце апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" и о начале "операции объединенных сил". Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал. Операцию возглавят военные, тогда как "антитеррористической операцией" занималась лишь Служба безопасности Украины. Однако Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется — такой формат может быть введен в любое время "при возникновении угрозы".