Трамп отменил директиву о применении кибероружия, пишет WSJ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил директиву об использовании кибероружия в отношении противников страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным источников газеты, решение Трампа означает ослабление ограничений на кибератаки. Пока неизвестно, утверждены ли новые правила взамен отмененных.
Неназванный собеседник издания из администрации назвал отмену директивы "наступательным шагом вперед".
Общенациональные киберучения
В частности, обыгрывались манипуляции в новостях и социальных СМИ относительно кандидатов и проведения выборов и так называемый адресный фишинг — то есть попытки взлома с помощью зараженных ссылок — в адрес официальных лиц.
Также отрабатывались возможные сценарии нарушения процесса регистрации информационных систем на выборах, DoD-атак распределенного доступа, заражения компьютеров и проникновения в сети избирательных комиссий.
По словам министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, результаты учений были положительными, удалось отладить связь между частным сектором, местными властями и федеральным правительством.
Постоянные кибератаки
Он отметил, что кибератаки, совершенные из КНДР и Китая, были направлены на кражу торговых секретов ключевых отраслей промышленности. По словам политика, действия хакеров также угрожают энергетическому сектору США.
Обвинения во вмешательстве
Ранее сообщалось, что в американском киберкомандовании создали специальную рабочую группу по противодействию России.
Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.
И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.