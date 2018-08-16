Трамп отменил директиву о применении кибероружия, пишет WSJ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил директиву об использовании кибероружия в отношении противников страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В 2012 году администрация Барака Обамы выпустила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Она регламентировала деятельность американских ведомств в случае применения кибератак против врагов страны. Содержание документа оставалось засекреченным, пока в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден не обнародовал ряд секретных материалов, которые касаются работы спецслужб США и Великобритании.

По данным источников газеты, решение Трампа означает ослабление ограничений на кибератаки. Пока неизвестно, утверждены ли новые правила взамен отмененных.

Неназванный собеседник издания из администрации назвал отмену директивы "наступательным шагом вперед".

Общенациональные киберучения

На этой неделе США провели трехдневные общенациональные киберучения по безопасности выборов. В учениях приняли участие 44 штата из 50 и столичный округ Колумбия, а также Пентагон, минюст, офис директора национальной разведки, Агентство национальной безопасности, Киберкомандование ВС США и другие организации.

В частности, обыгрывались манипуляции в новостях и социальных СМИ относительно кандидатов и проведения выборов и так называемый адресный фишинг — то есть попытки взлома с помощью зараженных ссылок — в адрес официальных лиц.

Также отрабатывались возможные сценарии нарушения процесса регистрации информационных систем на выборах, DoD-атак распределенного доступа, заражения компьютеров и проникновения в сети избирательных комиссий.

По словам министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, результаты учений были положительными, удалось отладить связь между частным сектором, местными властями и федеральным правительством.

Постоянные кибератаки

Как заявил в начала августа вице-президент США Майкл Пенс, Америка зависит от цифрового мира все больше с каждым днем, а цифровая инфраструктура страны постоянно подвергается кибератакам.

Он отметил, что кибератаки, совершенные из КНДР и Китая, были направлены на кражу торговых секретов ключевых отраслей промышленности. По словам политика, действия хакеров также угрожают энергетическому сектору США.

Обвинения во вмешательстве

Ранее сообщалось, что в американском киберкомандовании создали специальную рабочую группу по противодействию России.

Решение усилить защиту в киберпространстве приняли на фоне обвинений о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.