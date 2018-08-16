ВС Венесуэлы в изгнании приговорил Мадуро к 18 годам тюрьмы, пишут СМИ

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы в изгнании приговорил президента Николаса Мадуро к 18 годам и трем месяцам тюремного заключения по обвинению в коррупции, сообщает газета Nacional.

По данным издания, приговор был вынесен 15 августа в конгрессе Колумбии, расположенном в Боготе. Судьи постановили, что Мадуро также должен будет компенсировать 35 миллионов долларов правительству Венесуэлы по делу о коррупции, связанному с бразильским строительным конгломератом Odebrecht. В качестве места отбывания наказания они выбрали военную тюрьму Рамо-Верде в городе Лос-Текес штата Миранда.

Ранее Мадуро пообещал посадить в тюрьму всех судей верховного суда, приведенных к присяге Национальной ассамблеей. Кроме того, власти Венесуэлы блокировали счета судей верховного суда, назначенных парламентом. В итоге судьи покинули Венесуэлу и были приведены к присяге в октябре 2017 года в здании Организации американских государств в Вашингтоне.

В мае верховный суд Венесуэлы в изгнании объявил о прекращении полномочий Мадуро на посту президента. Это решение было принято после получения судом в изгнании данных о якобы причастности Мадуро к коррупции. Эта информация была представлена, в том числе, экс-генеральным прокурором страны Луисой Ортегой Диас, также вынужденной покинуть страну.

Власти Венесуэлы не признают полномочий верховного суда в изгнании.