МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль во время своего последнего визита в Вену, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Песков подтвердил, что Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии.

"Президент был в Вене. И именно в Вене он получил приглашение от министра и с удовольствием его принял", — сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что российский лидер посетит свадебное торжество в Австрии по пути в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

"По дороге в Берлин президент совершит остановку в Австрии", — уточнил Песков.