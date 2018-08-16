Свадьба главы МИД Австрии, которую посетит Путин, не предполагает протокола

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которую посетит в субботу президент России Владимир Путин, не предполагает протокола, это частное мероприятие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин планирует посетить бракосочетание Кнайсль 18 августа по пути в Берлин.

"Это частное мероприятие, там нет протокола", — сказал Песков журналистам. Он уточнил, что в то же время у президента "есть рамки рабочего визита в Берлин". Он дополнительно пояснил, что кремлевский пул журналистов не будет сопровождать президента на церемонии бракосочетания, СМИ будут освещать только визит в Германию 18 августа.

На вопрос о том, что подарит Путин на свадьбу главе МИД Австрии, Песков ответил, что информация о подарке будет позже. "Я пока не могу этого сказать, мы сообщим", — отметил он.