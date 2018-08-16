Премьер Армении объявил о начале "форсажа" реформ

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в четверг на заседании правительства о начале "форсажа" реформ.

"После 100 дней (с назначения нового правительства — ред.) мы переходим к новому этапу, основной смысл которого состоит в "форсаже" реформ" — сказал Пашинян.

По его словам, это, в частности, позволит обозначить конкретные перспективы в контексте предстоящих бюджетных обсуждений.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. При этом ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.