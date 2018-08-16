В Киеве в суде произошла потасовка между полицией и адвокатами Януковича

КИЕВ, 16 авг — РИПА Новости. Потасовка между полицией и адвокатами бывшего президента Украины Виктора Януковича произошла в четверг в Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело против экс-главы государства о госизмене.

Как следует из трансляции, которую ведет телеканал Newsone, на заседании в четверг суд поручил полиции обеспечить участие госадвоката Юрия Рябовола в заседании и объявил перерыв. Адвокаты Виталий Сердюк и Игорь Федоренко пытались помешать Ряболову попасть в зал. Полиция оттеснила адвокатов, из-за чего между защитниками и правоохранителями началась потасовка. После непродолжительной потасовки госадвокат попал в зал, заседание продолжилось.

Ранее суд перешел к стадии прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты, они считают, что суд находится под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает такое решение незаконным.

Позже Януковичу был назначен бесплатный госадвокат Виктор Овсянников. Однако на минувшем заседании, которое состоялось 1 августа, защитник несколько раз покидал заседание в знак протеста против начала судебных прений. Суд поручил центру предоставления бесплатной помощи назначить экс-президенту нового госадвоката, который примет участие в судебных прениях. Центр назначил Януковичу адвокатом экс-президента Рябовола.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.