Вторая ночь поисковых работ в Генуе не принесла результатов

РИМ, 16 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Поиск жертв обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе не прекращался вторую ночь подряд, но не принес результатов, передают итальянские СМИ.

По последним данным префектуры, в результате катастрофы погибли 39 человек, 16 пострадали.

Как сообщил в среду корреспонденту РИА Новости пожарный, который работает на месте обрушения, операция замедлилась из-за того, что теперь завалы разбирает тяжелая техника. По его словам, под завалами уже не осталось живых людей. Местные СМИ сообщили, что голоса из-под завалов перестали слышать еще во вторник вечером.

За минувшую ночь поисковым группам и подразделениям кинологов не удалось обнаружить новых тел. Поиск сконцентрирован в районе одного из центральных пилонов моста. Тяжелые блоки конструкции поднимают при помощи крана.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник около полудня на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Итальянские власти возлагают ответственность за обрушение на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны.