Союзники США более не разделяют позицию Вашингтона, считает глава МИД Ирана

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ближайшие союзники США более не согласны с политикой Вашингтона, сообщает информационное агентство Tasnim.

"Сегодня ближайшие союзники США, за исключением некоторых наших соседей, более не согласны с Вашингтоном", — заявил Зариф.

Зариф отметил, что выход США из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе привел к "изоляции страны на мировой арене", сообщает агентство.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД.