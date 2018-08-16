Правительство Армении решило распустить горсовет Еревана

ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о роспуске совета старейшин (горсовета) Еревана, поскольку он не смог избрать нового мэра столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Выборы нового ереванского градоначальника после отставки мэра Тарона Маргаряна должны были пройти 16 июля на внеочередном заседании совета старейшин. Однако заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, следовательно, горсовет должен быть распущен. По законодательству, правительство должно назначить новые выборы.

"Сократить срок полномочий совета старейшин Еревана. В объявленный Центральной избирательной комиссией день назначить и провести в Ереване внеочередные выборы совета старейшин", — говорится в постановлении, представленном министром территориального управления и развития Суреном Папикяном.

Министр отметил, что после обнародования правительственного постановления ЦИК проведет заседание и объявит день выборов, которые должны пройти в течение 30-40 дней после решения о роспуске горсовета.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это первые масштабные выборы для нового правительства. "Эти выборы должны стать уникальными с точки зрения законности и прозрачности. Наша задача — обеспечить свободные, демократичные и законные", — сказал Пашинян.

В соответствии с законом "О местном самоуправлении в городе Ереване", мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов и формируемый по партийному принципу на основе общегородских выборов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то кандидат, возглавляющий список этой партии, считается избранным мэром Еревана. Если кандидат не соответствует предъявляемым мэру требованиям, отказывается от поста градоначальника или ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, то мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На пост градоначальника от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Вторая по величине парламентская фракция "Царукян" предлагает кандидатуру депутата Наиры Зограбян.

Экс-мэр Еревана Маргарян, выдвинутый бывшей Республиканской партией Армении, заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки.