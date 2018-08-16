Правительство Армении решило распустить горсовет Еревана

ЕРЕВАН, 16 авг — РИА Новости. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение о роспуске совета старейшин (горсовета) Еревана, поскольку он не смог избрать нового мэра столицы, передает корреспондент РИА Новости.
"Сократить срок полномочий совета старейшин Еревана. В объявленный Центральной избирательной комиссией день назначить и провести в Ереване внеочередные выборы совета старейшин", — говорится в постановлении, представленном министром территориального управления и развития Суреном Папикяном.
Министр отметил, что после обнародования правительственного постановления ЦИК проведет заседание и объявит день выборов, которые должны пройти в течение 30-40 дней после решения о роспуске горсовета.
В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это первые масштабные выборы для нового правительства. "Эти выборы должны стать уникальными с точки зрения законности и прозрачности. Наша задача — обеспечить свободные, демократичные и законные", — сказал Пашинян.
На пост градоначальника от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Вторая по величине парламентская фракция "Царукян" предлагает кандидатуру депутата Наиры Зограбян.
Экс-мэр Еревана Маргарян, выдвинутый бывшей Республиканской партией Армении, заявил о сложении полномочий 9 июля. Ранее в армянской столице проходили акции протеста с требованием его отставки.