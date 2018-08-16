Янукович отказался от услуг госадвоката по делу о госизме

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович отказался от услуг назначенного Киевом госадвоката Юрия Рябовола и настаивает, чтобы его интересы представляли частные адвокаты, заявил в четверг адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Януковичу был назначен бесплатный госадвокат Виктор Овсянников. Однако на минувшем заседании, которое состоялось 1 августа, защитник несколько раз покидал заседание в знак протеста против начала судебных прений. Суд поручил центру предоставления бесплатной помощи назначить экс-президенту нового госадвоката, который примет участие в судебных прениях. Центр назначил Януковичу нового адвоката Юрия Рябовола.

"Виктор Янукович написал заявление об отказе от услуг адвоката Юрия Рябовола", — заявил Сердюк в ходе судебного заседания.

По его словам, по украинскому законодательству, сторону защиты могут представлять не более пяти адвокатов. Сердюк сказал, что Янукович заключил договор на предоставление своих интересов с пятью частными адвокатами, поэтому участие еще и госадвоката в процессе незаконно. При этом частные адвокаты не пустили Рябовола в зал судебных заседаний.

Судья Владислав Девятко объявил перерыв в заседании на 15 минут и поручил судебному распорядителю и полиции обеспечить участие защитника в процессе.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.