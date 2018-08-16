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Защита Януковича планирует допросить экс-премьера Украины Азарова

Сюжет:
Дело Виктора Януковича (284)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНиколай Азаров. Архивное фотоНиколай Азаров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича планирует на судебном заседании в четверг допросить экс-премьера страны Николая Азарова, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Прения сторон начнутся в четверг в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное дело против бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. Суд ранее уже назначал стадию прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты, они считают, что суд находится под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает такое решение незаконным.

Позже Януковичу был назначен бесплатный госадвокат Виктор Овсянников. Однако на минувшем заседании, которое состоялось 1 августа, защитник несколько раз покидал заседание в знак протеста против начала судебных прений. Суд поручил центру предоставления бесплатной помощи назначить экс-президенту нового госадвоката, который примет участие в судебных прениях.

"Сегодня в 12.00 (совпадает с мск) экс-премьер-министр Украины Николай Азаров планирует дать показания в суде. Сделаем все, чтобы допрос этого ключевого, ранее вызванного судом свидетеля состоялся", — написал Сердюк на странице в Facebook.

Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

Суд по делу Януковича допрашивал свидетелей в течение нескольких месяцев. Показания дали свидетели стороны обвинения, в их числе были представители действующих властей Украины. Были допрошены президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В конце февраля суд перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, были допрошены экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, старший диспетчер обслуживающего движение воздушных судов предприятия "Украэрорух" в Днепре Андрей Чертков, экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-депутат Рады от "Партии регионов" Анна Герман и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.

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