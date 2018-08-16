Власти Гондураса ввели ЧП в одном из регионов из-за засухи

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Гондураса объявили о введении чрезвычайного положения в одном из районов страны в связи с засухой и обратились за помощью к международному сообществу, сообщает агентство Europa Press.
"Мы объявляем ЧП в "сухом коридоре", чтобы предоставить с помощью национальных фондов продовольственную помощь тяжело пострадавшим производителям и получить международную помощь, чтобы справиться с последствиями данного явления", — заявил президент Гонудраса Хуан Орландо Эрнандес.
Глава государства также заявил о выделении 4,1 миллиона долларов на строительство водохранилищ.