Власти Гондураса ввели ЧП в одном из регионов из-за засухи

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Гондураса объявили о введении чрезвычайного положения в одном из районов страны в связи с засухой и обратились за помощью к международному сообществу, сообщает агентство Europa Press.

Как сообщается, в среду на заседании совета министров было принято решение о введении ЧП в так называемом районе "сухого коридора", который находится на границе с Сальвадором и где проживают около миллиона человек. Отмечается, что сильнее всего от засухи пострадали порядка 325 тысяч человек.

"Мы объявляем ЧП в "сухом коридоре", чтобы предоставить с помощью национальных фондов продовольственную помощь тяжело пострадавшим производителям и получить международную помощь, чтобы справиться с последствиями данного явления", — заявил президент Гонудраса Хуан Орландо Эрнандес.

Глава государства также заявил о выделении 4,1 миллиона долларов на строительство водохранилищ.