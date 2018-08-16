Хакеры сообщили о планах Киева отравить Донбасс радиоактивными отходами

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Силы специальных операций (ССО) украинской армии готовят в Донбассе теракт с применением радиоактивных веществ, утверждают хакеры из организации "КиберБеркут".

По их сведениям, предполагаемые диверсанты планируют заразить отходами воду в канале Северный Донец — Донбасс, из которого идет забор воды в Южно-Донбасский водоход.

"После заражения воды, <…> скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России. К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и тому подобное, со всеми вытекающими последствиями", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Хакеры отмечают, что для операции спецназовцы получили контейнер с радиоактивными веществами из закрытого могильника Вакуленчук в Житомирской области. Отмечается, что этот объект находится в 15-18 километрах от 142-го центра ССО, где с 2017 года "диверсанты" якобы проходят спецподготовку под руководством американских инструкторов.

В "КиберБеркуте" также предположили, что "куратор" акции — основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который прилетал в расположение 142-го центра в апреле этого года. В подтверждение своей гипотезы хакеры привели снимок письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект.

Анонимная группа хакеров "КиберБеркут" регулярно публикует результаты своих атак на ресурсы киевских властей. Так, в 2015 году они заявляли о сотнях преступлений, совершенных добровольческими батальонами в Донбассе. Также публиковались материалы о планах Киева сорвать нидерландский референдум по вопросу ассоциации Украины и Евросоюза.