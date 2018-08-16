МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В 2012 году администрация Барака Обамы выпустила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Она регламентировала деятельность американских ведомств в случае применения кибератак в отношении противников страны. Как напоминает издание, содержание документа оставалось засекреченным, пока в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден не обнародовал ряд секретных материалов, которые касаются работы спецслужб США и Великобритании.

По данным источников газеты, решение Трампа означает ослабление ограничений на кибератаки. Пока неизвестно, утверждены ли новые правила взамен отмененных. Источники WSJ отказались комментировать этот вопрос, сославшись на секретность.

Как пишет издание, предполагается, что отмена директивы поможет поддержке военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в выборы и хищения интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал его "наступательным шагом вперед".

Ранее сообщалось, что в американском киберкомандовании создали специальную рабочую группу по противодействию действиям России в киберпространстве. Решение усилить защиту в киберпространстве приняли на фоне обвинений о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.