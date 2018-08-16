Сенаторы из США призвали Гутерреша расследовать убийство россиян в ЦАР

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Американские сенаторы Марко Рубио и Крис Кунс призывают генсека ООН Антониу Гутерреша поддержать расследование убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике, говорится в опубликованном сообщении на сайте сенатора Рубио.

Сенаторы отправили соответствующее письмо генсеку ООН.

"Хотя обстоятельства нападения все еще не ясны, российские государственные СМИ быстро связали убийство с "грабежом". Убийства журналистов происходят на фоне расширения присутствия России в Центральноафриканской Республике", — написали сенаторы.

Рубио и Кунс отмечают, что Российская Федерация поставляла оружие и боеприпасы, а также предоставляла инструкторов для военнослужащих ЦАР, при этом признают, что это происходило при одобрении ООН.

Ссылаясь на доклад группы экспертов ООН по Центральноафриканской Республике Совбеза ООН, сенаторы говорят, что поставки оружия из России "привели к волнам перевооружения" различных фракций в стране.

В этой связи они призывали генсека ООН "задействовать соответствующие механизмы ООН для проведения полного и беспристрастного расследования обстоятельств убийства" журналистов и для "обеспечения полного сотрудничества со стороны правительств Центральноафриканской Республики и РФ".

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской Республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.