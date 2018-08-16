Süddeutsche Zeitung сравнила бундесвер со "складом запчастей"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бундесвер оказался в глубоком кризисе, столкнувшись с острым недофинансированием, пишет Süddeutsche Zeitung.

Как сообщает издание, 20% кандидатов на офицерские должности покидают службу в первые шесть месяцев, а набор предусмотренных планом 8,5 тысяч добровольцев для прохождения воинской службы с каждым годом вызывает все большие трудности.

При этом наибольшую озабоченность вызывает финансирование немецкой армии. По мнению издания, оборонный бюджет на 2018 год в размере 38,5 миллиарда евро кажется достаточным лишь на первый взгляд, на самом деле армии не хватает денег: половина бюджета приходится на обеспечение личного состава, на эксплуатационные расходы тратится примерно 18%, и только 13% бюджета идут на оборонные закупки.

Газета, в частности, напоминает о резком сокращении числа танков с 4,5 тысяч на момент окончания холодной войны до 225 единиц. Для решения задач, поставленных на данный момент перед бундесвером, выделенных средств абсолютно недостаточно, констатирует издание. Так, для выполнения операций в рамках миссий ООН в Афганистане и Мали зачастую требуется не то вооружение, которое используется в Европе: специально подготовленная для сложных погодных условий техника и устойчивые к воздействию мин бронемашины.

В качестве примера Süddeutsche Zeitung приводит участие бундесвера в афганской кампании в 2001-2014 годах. Чтобы обеспечить немецкий контингент всем необходимым, армия была превращена буквально в "склад запчастей", при этом утратив свои возможности для обороны самой Германии и выполнения задач в рамках блока НАТО, отмечает газета.

Сложившаяся ситуация проявилась во время действий бундесвера в составе Объединенной оперативной группы повышения готовности НАТО, для чего немецким военным пришлось собирать транспорт буквально по всей стране, пишет газета.

Süddeutsche Zeitung напоминает, что в немецком правительстве, которое находится в состоянии политического кризиса, идут споры по поводу увеличения оборонного бюджета с 1,3% до 1,5% ВВП. Но как полагают эксперты, увеличение оборонного бюджета не поможет бундесверу с учетом его потребностей. Бывший председатель военного комитета НАТО Клаус Науманн считает, что эти средства в лучшем случае уйдут на сокращение дефицита, который рос с начала 2000-х годов по причине нехватки средств.

Ранее таблоид Bild со ссылкой на доклад Федеральной счетной палаты Германии сообщил, что министра обороны Урсулу фон дер Ляйен обвинили в сокрытии неисправностей военной техники и "приукрашивании статистики". По данным издания, в прошлом году ни одна немецкая подлодка не была пригодна для эксплуатации, задействовать можно было меньше половины фрегатов и танков и лишь каждый третий боевой вертолет.

Кроме того, корветы, о "боеготовности" которых заявляла фон дер Ляйен, не имели оружия, у кораблей отсутствовали управляемые ракеты, а на подводных лодках имелся некомплект экипажей.