ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (121)

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие стуки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сказал собеседник агентства.

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись районы населенного пункта Калиновка. Всего по территории республики было выпущено около 90 снарядов.

"По предварительным данным, потерь среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в оборонном ведомстве.

В пресс-службе МЧС ЛНР дополнили, что от обстрелов за минувшие сутки повреждения получили четыре жилых дома.

Украинские военные, в свою очередь, сообщили, что зафиксировали 43 случая обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих ранены.

Как информирует пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "43 раз открывали огонь" по украинским позициям. "В результате боевых действий двое защитников Украины получили ранения", — говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.