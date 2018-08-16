ООН, 16 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить огонь в Афганистане и начать там переговорный процесс, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

На востоке Афганистана с 10 августа идут бои правительственных войск и боевиков радикального движения "Талибан"*. По данным министерства обороны Афганистана, за несколько дней было уничтожено около 400 боевиков. Во время ожесточенных боев также погибли около 100 силовиков и, по разным оценкам, от 20 до 35 мирных жителей.

"Генеральный секретарь подчеркивает настоятельную необходимость немедленного прекращения огня и начала переговоров между сторонами конфликта, чтобы договориться об устойчивом мире", — говорится в заявлении.

Он в очередной раз подчеркнул, что военного решения вопроса там быть не может, и в срочном порядке призвал к мирному урегулированию конфликта "в интересах создания более стабильного и процветающего будущего для всех афганцев".

В документе особенно отмечается, что делая целями своих ударов гражданское население и мирные объекты, стороны конфликта явно нарушают международное гуманитарное законодательство.

"Противоборствующие стороны должны сделать все возможное, чтобы в результате боевых действий были исключены смерть или ранения мирного населения, и должны позволять и способствовать быстрой и беспрепятственной доставке гуманитарной помощи до Газни", — подчеркивается в заявлении главы пресс-офиса.

Дюжаррик отметил, что генсек выразил свои соболезнования семьям, пострадавшим от нападений талибов в Газни.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористические организации, запрещенные в России.