В США арестовали подозреваемого по делу о массовой передозировке

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Полиция американского Нью-Хейвена (штат Коннектикут) арестовала подозреваемого в причастности к массовой передозировке наркотиками, которая произошла в городе в среду утром.

Ранее сообщалось, что после восьми утра экстренная служба 911 в Нью-Хейвене была перегружена звонками с сообщениями о людях, которые почувствовали себя плохо или потеряли сознание. Большинство таких случаев было зарегистрировано в городском парке New Haven Green. По последним данным, медицинская помощь понадобилась 47 пострадавшим.

Пострадавших рвало, у них были галлюцинации, высокое кровяное давление и проблемы с дыханием. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"Департамент полиции Нью-Хейвена арестовал местного жителя, причастного, по крайней мере, к некоторым случаям передозировки", — говорится в заявлении правоохранителей.

Как сообщает телеканал WTNH8, глава пожарного управления Джон Олстон на пресс-конференции сообщил, что жертвы передозировки, предположительно, употребляли синтетическую марихуану, известную как К2.