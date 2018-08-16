Эксперт: Турция будет укреплять связи с Россией на фоне кризиса с США

АНКАРА, 16 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Турция в условиях кризиса в отношениях с США будет стремиться укреплять отношения с Россией, но при этом речи о ее выходе из НАТО не идет, заявил РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

"Турция уже достигла зрелости, которая позволяет ей взять на себя инициативу и определить свое место в условиях кризиса между США и Россией. Холодная война окончена. Поэтому тот кризис, который переживают отношения США с Турцией в последние дни, не заставит ее склонить голову. Турция будет выводить хорошие отношения с Россией на еще более высокий уровень, однако это не следует рассматривать как смену блока. То есть не стоит ожидать, что Турция выйдет из НАТО и войдет в ШОС", — сказал Октай.

Он отметил, что после окончания холодной войны Турция оказалась "зажатой" между США и Россией, которые хотят сохранить Анкару рядом с собой.

"Сирийский кризис это еще раз подтвердил. Турция ранее больше ориентировалась на США, однако по итогам развития ситуации в Сирии пересмотрела эту позицию и сейчас проводит там собственную политику. Одновременно она намного улучшила свои отношения с Россией и продолжает развивать их", — заявил эксперт.

По его словам, НАТО столкнулась с подобным кризисом в отношениях США с одним из членов альянса впервые.

"Германия и Италия уже сделали заявление о том, что ЕС может поддержать Турцию, и теперь, по-видимому, США будут одиноки в своей политике (по отношению к ней)" — отметил Октай.

Он считает, что США хотели бы видеть Турцию рядом с собой по их санкциям по отношению к Ирану.

"Собственно, этот кризис был создан ими для того, чтобы заставить Турцию принять такое решение. Расчет был на то, что (президент Турции Тайип) Эрдоган не сможет противостоять этому кризису и окажет безусловную поддержку (своему американскому коллеге Дональду) Трампу. Это попытка США использовать кризис себе на пользу и убедить Турцию отвернуться от Ирана", — сказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, сотрудничество РФ, Турции и Ирана по Сирии продолжается, и ближайший трехсторонний саммит, намеченный на начало сентября в Тегеране, очень важен.

"Если (президенту РФ Владимиру) Путину и Эрдогану удастся убедить (иранского лидера Хасана) Роухани в необходимости проведения реформ в Иране, тогда претензии Трампа смягчатся, и отношения по оси "Турция-США-Россия" хоть немного, но успокоятся", — добавил Октай.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.