Жена Ярошенко заявила, что ее муж занимается самолечением в тюрьме в США

ВОЛГОГРАД, 16 авг – РИА Новости, Светлана Самсонова. Супруга летчика Константина Ярошенко Виктория, которая собирается 20 августа лететь в США вместе с дочерью, чтобы увидеться с мужем, рассказала РИА Новости, что он по-прежнему жалуется на плохое самочувствие, но занимается самолечением в американской тюрьме.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Дочь волнуется

Виктория рассказала, что билеты до Нью-Йорка уже у нее на руках, их помогли купить друзья. На сборы осталось всего несколько дней, вылет в США 20 августа. По словам Виктории, ее 21-летняя дочь особенно волнуется перед поездкой и встречей с отцом.

"Дочка радостно воспринимает предстоящую поездку, все-таки удастся увидеть папу. Я более спокойно переношу сборы. Я и работаю, и собираюсь. Стараюсь ничего не забыть, но при этом и лишнего не взять", — сказала Виктория РИА Новости.

Она не видела мужа уже почти восемь лет. "В прошлые разы свидания так проходили – в общую комнату завели 50 заключенных, мы сидели рядом на стульчиках и разговаривали. Думаю, и в этот раз так же все пройдет. Передавать ему ничего не разрешают. Но на месте еще расскажут, что можно, а что нельзя делать, дадут инструкции", — говорит она.

Самолечение в тюрьме

Виктория Ярошенко сообщила, что последний раз разговаривала с мужем во вторник, он снова пожаловался на плохое самочувствие – болит живот, диарея. А врача в тюрьме "Данбери" в Коннектикуте, куда Ярошенко перевели в июне, по словам Виктории, нет.

"Когда он был в "Форт-Дикси", ему еще в марте обещали вызвать гастроэнтеролога. До сих пор ждем. А так занимается самолечением. Он смотрит в аннотации к лекарствам, которые продаются в тюремной аптеке, от чего таблетки – от диареи, от боли, – и пьет. Еще и зубы болят. Никто не лечит", — пояснила супруга заключенного.

Нужна поддержка

Константин Ярошенко, по словам Виктории, долго не соглашался на приезд жены и дочки в Америку. "Говорил: вы уедете, а я останусь, тяжело будет. Все время нас отговаривал", — рассказала она. Но в этот раз супруга решила настоять.

"Мы решили именно сейчас к нему ехать не просто так. Я чувствую, что мы ему очень нужны. Столько всего произошло – смерть мамы (мать Константина Ярошенко умерла в мае прошлого года – ред.), карцер, болезнь… Надо ехать, поддержать", — говорит Виктория.

Она благодарит МИД России за помощь: только после вмешательства ведомства удалось добиться получения виз, которые они ждали почти год. По словам Виктории, жилье на время пребывания в Нью-Йорке им также предоставил МИД за разумную плату. Российское посольство также поможет им с поездками в тюрьму, которая расположена в 100 километрах от города.

"Сколько будет свиданий? Я не знаю, не хочу сейчас загадывать. Встреча, конечно, будет не из легких. Когда будем улетать, и нам будет очень горько, что без него улетаем, и ему, что он остается", — заключила Виктория Ярошенко.