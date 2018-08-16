Посольство России напомнило о годовщине "кровавой" американской интервенции

Американские войска во время парада перед зданием штаба Чехословацкого легиона во Владивостоке. 1918 год

Американские войска во время парада перед зданием штаба Чехословацкого легиона во Владивостоке. 1918 год

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российское посольство в Соединенных Штатах напомнило о столетней годовщине американской военной интервенции в Россию, разместив соответствующий пост на своей странице в Facebook.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Посольство России пошутило над созданием космических войск США "В 1918 году, 100 лет назад, американские войска высадились во Владивостоке и начали кровавую американскую интервенцию в страдающую Россию… Более 200 американских солдат погибли в результате партизанской войны", — говорится в сообщении, которое сопровождается хэштэгами #МыПомним и #НеЗабудем.

В своем посте дипломаты также привели материал РИА Новости "Оккупация по-американски. Сто лет назад армия США вторглась в Россию".

Пятого августа 1918 года Госдепартамент США в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией,

а спустя десять дней американские экспедиционные части высадились во Владивостоке. Поводом для интервенции послужило решение советского правительства, пришедшего к власти в результате Октябрьской революции, заключить мир с Германией, в результате чего Россия фактически вышла из Первой мировой войны.

Еще ранее, в декабре 1917 года США, Великобритания, Франция и их союзники по Антанте приняли решение о разделении зон интересов на территории бывшей Российской империи и установлении связей с возникшими национальными государствами. Интервенты, пообещав поддержку Белому движению, потребовали в ответ выплату долгов царского правительства, а также торговые преференции. За годы интервенции было вывезено огромное число ценностей и природных ресурсов, от рук иностранных военных погибло большое число мирных жителей.

После поражения армии Колчака и падения его режима военная интервенция в Россию стала терять смысл, и к весне 1920 года американские войска покинули пределы страны. Окончательно иностранные армии ушли из Советской России в 1922 году, а отдельные территории были освобождены лишь к середине десятилетия.