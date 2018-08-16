Посольство России напомнило о годовщине "кровавой" американской интервенции

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Российское посольство в Соединенных Штатах напомнило о столетней годовщине американской военной интервенции в Россию, разместив соответствующий пост на своей странице в Facebook.
В своем посте дипломаты также привели материал РИА Новости "Оккупация по-американски. Сто лет назад армия США вторглась в Россию".
Пятого августа 1918 года Госдепартамент США в одностороннем порядке объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией,
а спустя десять дней американские экспедиционные части высадились во Владивостоке. Поводом для интервенции послужило решение советского правительства, пришедшего к власти в результате Октябрьской революции, заключить мир с Германией, в результате чего Россия фактически вышла из Первой мировой войны.
После поражения армии Колчака и падения его режима военная интервенция в Россию стала терять смысл, и к весне 1920 года американские войска покинули пределы страны. Окончательно иностранные армии ушли из Советской России в 1922 году, а отдельные территории были освобождены лишь к середине десятилетия.