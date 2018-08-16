Экс-глава ЦРУ заявил, что Трамп не заставит его "замолчать"

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан объясняет решение президента США Дональда Трампа запретить ему доступ к секретной информации боязнью критики и заявляет, что "не будут молчать".

"Я считаю, что господин Трамп пошел на это, как он сделал и с другими, чтобы подавить любую критику в его адрес или в адрес его администрации… Это его способ попытаться отомстить мне", — заявил Бреннан в интервью телеканалу MSNBC.

"Президент Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать", — добавил он.

Кроме того, Бреннан назвал решение Трампа "политически мотивированным" и направленным на подавление свободы слова.

Ранее в среду пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс сообщила, что Трамп отозвал допуск Бреннана к секретным материалам.

Как говорится в заявлении самого президента, Бреннан "поставил под вопрос свою объективность и репутацию". Трамп также обвинил экс-главу ЦРУ в том, что тот "выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения". По словам Трампа, "риск, вызванный его неустойчивым поведением и поступками, перевешивает любую возможную выгоду высокопоставленных официальных лиц от консультаций с господином Бреннаном".

Бреннан, работавший директором ЦРУ при президенте Бараке Обаме, обвинил Трампа в Twitter в государственной измене после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле.