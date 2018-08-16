Экипаж задержанного на Украине танкера из России опасается силового захвата

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" опасается силового захвата, сообщается на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер".

Согласно сообщению, 15 августа капитан теплохода "Механик Погодин" получил информацию о возможной проверке судна, связанной с его якобы неудовлетворительным состоянием. Отмечается, что со 2 по 7 июля теплоход уже прошел соответствующие проверки в украинском порту Южный, а информация об этом была доступна администрации порта Херсон при выдаче разрешения на заход танкера.

"Основания для проверки никак не связаны с ранее заявленными причинами задержания судна, и намерение портовых властей ее провести является подтверждением того, что законных оснований для блокировки в порту танкера с грузом для украинских получателей так и не найдено! Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна", — говорится в сообщении.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.