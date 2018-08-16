— «Ты где? Маша-а? У нас обстрел, ты где?» — «У парикмахера я!» — «Где?! Дура!» — вот такой разговор между клиенткой и ее мужем у меня не редкость, — рассказывает Татьяна. Она стилист, принимает на дому.

Татьяна живет в Донецке, в разгар боевых действий никуда не уезжала, работала: «Тут дом мой, мама, девочки-клиентки». Встретиться с ней очень сложно — запись с утра до вечера. Спрос падал только осенью 2014-го.