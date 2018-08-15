США провели общенациональные киберучения по безопасности выборов

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США провели на этой неделе трехдневные общенациональные киберучения по безопасности выборов, сообщило министерство внутренней безопасности страны.
В учениях приняли участие 44 штата из 50 и столичный округ Колумбия, а также Пентагон, минюст, офис директора национальной разведки, Агентство национальной безопасности, Киберкомандование ВС США и другие организации.
"Сценарий основывался на комбинации действительных событий по всему миру, а также на потенциальных рисках для инфраструктуры выборов", — сообщают в МВБ США.
В частности, обыгрывались манипуляции в новостях и социальных СМИ относительно кандидатов и проведения выборов и так называемый адресный фишинг — то есть попытки взлома с помощью зараженных ссылок — в адрес официальных лиц. Также отрабатывались возможные сценарии нарушения процесса регистрации информационных систем на выборах, DoD-атак распределенного доступа, заражения компьютеров и проникновения в сети избирательных комиссий.
Повышенное внимание к безопасности выборов в США стали уделять после того, как в начале 2017 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в США.
Расследование вменяемого России вмешательства, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".