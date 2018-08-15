США провели общенациональные киберучения по безопасности выборов

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. США провели на этой неделе трехдневные общенациональные киберучения по безопасности выборов, сообщило министерство внутренней безопасности страны.

"Эти трехдневные учения, первые подобного рода, должны помочь МВБ, нашим федеральным партнерам, официальным лицам избирательных комиссий на уровне штатов и на местном уровне, а также частным поставщикам (оборудования для выборов — ред.) разработать наилучшую практику по улучшению планирования на случай киберинцидентов, по улучшению подготовки, идентификации, реагирования и восстановления", — говорится в релизе министерства.

В учениях приняли участие 44 штата из 50 и столичный округ Колумбия, а также Пентагон, минюст, офис директора национальной разведки, Агентство национальной безопасности, Киберкомандование ВС США и другие организации.

"Сценарий основывался на комбинации действительных событий по всему миру, а также на потенциальных рисках для инфраструктуры выборов", — сообщают в МВБ США.

В частности, обыгрывались манипуляции в новостях и социальных СМИ относительно кандидатов и проведения выборов и так называемый адресный фишинг — то есть попытки взлома с помощью зараженных ссылок — в адрес официальных лиц. Также отрабатывались возможные сценарии нарушения процесса регистрации информационных систем на выборах, DoD-атак распределенного доступа, заражения компьютеров и проникновения в сети избирательных комиссий.

По заявлению министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен, результаты учений были положительными, удалось отладить связь между частным сектором, местными властями и федеральным правительством.

Повышенное внимание к безопасности выборов в США стали уделять после того, как в начале 2017 года американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы в США.

Расследование вменяемого России вмешательства, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".