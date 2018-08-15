Госдеп не подтвердил сообщения о встрече своего представителя с талибами*

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт в среду отказалась подтвердить сообщения СМИ, что заместитель помощника госсекретаря Элис Уэллс провела встречу с представителями афганского движения "Талибан"*.

По данным целого ряда американских СМИ, Уэллс в конце июля провела с высокопоставленным представителем радикального движения "Талибан"* "предварительное обсуждение" возможности мирных переговоров с властями Афганистана в будущем. Утверждалось, что это были первые прямые переговоры представителя администрации США и талибов.

"Я не могу подтвердить, что подобные встречи были. Элис (Уэллс) проводила обсуждения с различными чиновниками правительства (Афганистана), и я не могу предоставить вам никакой информации о ее возможных встречах в прошлом или в будущем", — заявила Науэрт на брифинге.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане против талибов*, оказывая тем самым поддержку правительственным силам. В последние годы в Вашингтоне призывают к прямым мирным переговорам между властями и талибами*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.