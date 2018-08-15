Мексика объявила награду в $1,5 миллиона за поимку главаря наркокартеля

МЕХИКО, 15 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики объявила награду в 30 миллионов песо (более 1,5 миллиона долларов) за информацию, которая приведет к поимке главаря крупного наркокартеля "Халиско-Новое поколение" Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Менчо.

"Ведомство призывает общество предоставить правдивую информацию, которая приведет к установлению местонахождения данного человека с целью его задержания", — говорится в коммюнике прокуратуры.

Картель "Халиско — Новое поколение" сейчас считается одним из самых могущественных в Мексике. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, где погибли восемь человек, а затем патруль полиции на одной из трасс — были убиты 15 и ранены пять полицейских. Потери оказались одними из самых больших в мексиканской полиции за последние годы.

Атака на вертолет была совершена во время крупномасштабной операции властей против картеля. В ответ бандиты не только сбили вертолет, но и устроили беспорядки на улицах второго по величине города Мексики Гвадалахары, сожгли десятки автомобилей и АЗС, разгромили отделения банков, в самом городе были убиты полицейский и восемь преступников.

Также был застрелен популярный блогер по прозвищу Пират из Кулиакана, предположительно, за то, что он, находясь в состоянии опьянения, позволил себе отпустить очень обидное замечание сексуального характера в адрес Менчо, лидера картеля "Халиско".