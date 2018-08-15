Пошлины на турецкую сталь не связаны с судьбой Брансона, заявил Белый дом

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Введенные США против Турции пошлины на сталь и алюминий не связаны с судьбой удерживаемого Анкарой американского пастора Эндрю Брансона и сохранятся даже в случае его освобождения, заявила в среду официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Введенные на сталь пошлины не будут отменены с освобождением пастора, они связаны с национальной безопасностью", — сказала Сандерс на регулярном брифинге, подчеркнув, что от его освобождения зависят введенные ранее санкции против Турции.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в частности из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека". Затем — в минувшую пятницу — президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. При этом в Белом доме сообщают, что такой шаг не связан с "торговыми и иными вопросами".

Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на ряд американских товаров, соответствующий указ президента страны Тайипа Эрдогана был опубликован в среду. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табачные изделия, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты.