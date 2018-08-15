Трамп пригрозил отозвать секретный допуск экс-руководителей спецслужб

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп грозит отозвать доступ к секретным материалам экс-руководителей разведки и ФБР, заявила журналистам пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

Ранее Трамп отозвал допуск к секретным материалам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

"Я рассматриваю возможность действий в отношении следующих лиц: Джеймс Клэппер, Джеймс Коми, Майкл Хейден, Салли Йейтс, Сьюзан Райс, Эндрю Маккейб, Питер Стржок, Лиса Пейдж и Брюс Ор. Допуск к секретным материалам лиц, которые еще имеют этот допуск, может быть отозван, а те, кто его лишились, могут лишиться возможности его восстановить", — говорится в заявлении Трампа, которое зачитала Сандерс.

Экс-директор национальной разведки Джеймс Клэппер и экс-директор ФБР Джеймс Коми резко критиковали Трампа, как и Майкл Хейден — экс-директор Агентства национальной безопасности и ЦРУ. Сьюзан Райс — экс-советник президента Барака Обамы по национальной безопасности. Салли Йейтс — и.о. министра внутренней безопасности, была отправлена в отставку в 2017 году за отказ выполнять указ Трампа об иммиграции. Эндрю Маккейб — экс-замдиректора ФБР, уволенный администрацией Трампа. Агент контрразведки ФБР Питер Стржок был на этой неделе уволен из Бюро. В частной переписке с юристом ФБР Лисой Пейдж в 2016 году он заявлял, что не "остановит" тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа. Брюс Ор — бывший высокопоставленный сотрудник минюста США.

Все упомянутые лица высказывались о предполагаемом "сговоре Трампа с Россией", наличие которого отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.