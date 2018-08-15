Трамп отозвал допуск Бреннана к секретным материалам

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отозвал допуск экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам, сообщила журналистам пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

"Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию", — говорится в заявлении Трампа, которое зачитала журналистам Сандерс.

Трамп также обвинил Бреннана в том, что тот "выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения". Бреннан, работавший директором ЦРУ при президенте Бараке Обаме, обвинил Трампа в Twitter в государственной измене.

"На данный момент работы моей администрации риск, вызванный его неустойчивым поведением и поступками, перевешивает любую возможную выгоду высокопоставленных официальных лиц от консультаций с господином Бреннаном", — заявил Трамп.

Он также обвинил Бреннана в "череде нарушений" и лжи. В частности, Бреннан лгал относительно незаконного доступа ЦРУ к личным делам сотрудников конгресса, утверждает Трамп. Кроме того, Бреннан, по его словам, лгал относительно так называемого досье о связях Трампа с Россией.

"Все более неустойчивое поведение господина Бреннана и его ложь полностью несовместимы с доступом к ряду крупных секретов нашей страны", — заключил Трамп.

Сандерс отрицательно ответила на вопрос, является ли шаг Трампа "политическим возмездием".