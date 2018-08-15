В Армении провели обыск в офисе "дочки" РЖД, сообщил источник

ЕРЕВАН, 15 авг —РИА Новости. Сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100-процентная "дочка" РЖД), передает Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники.
В комитете эту информацию пока не комментируют. По сведениям агентства, возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДС в размере 9,7 миллиона драмов (около 20 тысяч долларов). Однако в самой компании уведомление о возбуждении дела не получали, сообщает агентство.
В ЮКЖД заявили Sputnik Армения, что в течение всех 10 лет своей деятельности компания всегда действовала открыто и прозрачно, в том числе в вопросах сотрудничества с налоговыми органами Армении. "ЮКЖД работает в строгом соответствии с национальным законодательством Республики Армения, регулярно проходит все предусмотренные им проверки контролирующих органов и намерено конструктивно оказывать правоохранительным органам страны все необходимое содействие", — цитирует издание заявление компании.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.