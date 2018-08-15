В Индии число жертв наводнений превысило 60 человек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Жертвами наводнений в индийском штате Керала стали 67 человек, сообщает газета Hindustan Times.

Death toll in Kerala rains rises to 67, Cochin airport shut for four days https://t.co/lSQM1W4JOX pic.twitter.com/KfyUop5Rzx — Hindustan Times (@htTweets) 15 августа 2018 г.

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Как пишет издание, многие районы остались без энергии и питьевой воды.

С середины прошлой недели штат Керала оказался во власти мощных муссонных ливней, которые спровоцировали наводнения, сели, оползни и даже затопление целых районов. Главный министр Кералы Пинарайя Виджаян заявил, что в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние почти 100 лет.

Сезон дождей, как правило, начинается в Индии с начала — середины июня и продолжается до конца сентября.