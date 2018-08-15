Премьер-министр Италии сообщил об отзыве концессии у Autostrade

РИМ, 15 авг — РИА Новости. Ответственность за безопасность моста, обвалившегося ранее в Генуе, несет компания Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, она будет лишена соглашения о концессии, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам экстренного заседания кабинета министров в среду.
"Мы начнем процедуру отзыва концессии у компании… Мы отзовем соглашение у Autostrade, мы не можем ждать итогов уголовного расследования", — сказал он.
Конте отметил, что отзывом концессии у компании будет заниматься суд.
Согласно договору о концессии, Autostrade per l'Italia была обязана проводить за свой счет реконструкцию автодороги, в обмен на возможность эксплуатировать ее на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на жилые дома и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 37 человек, в том числе трое детей. Однако вряд ли это окончательные число жертв, поисково-спасательные работы продолжаются.