Британия подняла истребители над Черным морем для сопровождения Су-24

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Два британских истребителя Eurofighter Typhoons в понедельник сопроводили российские Су-24 над акваторией Черного моря вблизи воздушного пространства НАТО, сообщили РИА Новости в Королевских ВВС Великобритании.

Истребители подняли в воздух с авиабазы в Румынии из-за того, что "шесть российских самолетов Су-24 приблизились к пространству НАТО", отметили в ведомстве.

Комментарием российских военных РИА Новости не располагает.

Британские ВВС не первый раз поднимают в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов. Так, в конце июля два истребители Typhoon вылетели с военной базы в Румынии в связи с полетами Су-24 вблизи пространства НАТО. В мае британские истребители также сопроводили Ил-20 над Черным морем.